Ukraina wstrząśnięta. Jej mistrz zginął w bitwie o Zaporoże

Maxim Bordus urodził się w 2000 roku w Kijowie, zgłosił się jako ochotnik do wojska 24 lutego 2022 roku, a zatem od razu pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Walczył najpierw na odcinku limańskim, ale potem na jego prośbę został przeniesiony do Azowa na kierunku Zaporoże. To najtrudniejszy obszar walk, więc Maksym Bordus przygotowywał się do walk tutaj przez dwa miesiące. Tutaj został zabity, trafiony przez pocisk. Stał się jedną z ofiar rosyjskiego ostrzału podczas ukraińskiej kontrofensywy w tym rejonie.