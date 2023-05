Ukraina ogłasza bojkot mistrzostw świata. "Rosyjskie ruble wygrały"

Międzynarodowa Federacja Judo zdecydowała o dopuszczeniu Rosjan i Białorusinów do startów w zawodach pod swoimi auspicjami. To oznacza, że zawodnicy z tych krajów będą mogli wystartować w mistrzostwach świata w Katarze, które rozpoczną się już na początku maja. Wobec takiego obrotu spraw bojkot imprezy ogłosiła Ukraina. Będzie to miało poważne konsekwencje dla ukraińskich sportowców, ale w tej sytuacji trudno o inną decyzję.