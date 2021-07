Dustin Poirier (28-6, 14 KO, 7 SUB) pokonał Conora McGregora (22-6, 19 KO, 1 SUB) w walce wieczoru gali UFC 264. W końcówce pierwszej rundy Irlandczyk doznał kontuzji kostki, więc sędzia był zmuszony zakończyć to starcie.

Kibice uwielbiają trylogie. Pierwsza walka McGregora i Poiriera odbyła się na UFC 178 w 2014 roku. Górą był "Notorious", który znokautował rywala już w pierwszej rundzie. Na rewanż trzeba było czekać siedem lat. Doszło do niego na UFC 257. Poirier zaskoczył świat i wygrał. Najpierw okopał wykroczną nogę McGregora, po czym zasypał go gradem ciosów. Sędzia przerwał walkę w drugiej rundzie.

Przed trzecim starciem McGregora i Poiriera prowokacji nie brakowało. Podobnie jak mocnych słów. Wszystko jak zwykle miało się jednak wyjaśnić w oktagonie.

McGregor zaczął z animuszem, od kilku kopnięć. Poirier odpowiedział tym samym. W połowie rundy walka przeniosła się do parteru, gdzie Irlandczyk próbował udusić rywala. Nie udało mu się i inicjatywę przejął Amerykanin. McGregor przyjął kilka ciosów, m.in. łokciami. Pojawiła się krew... Poirier atakował z góry i McGregor miał nie lada kłopoty. W samej końcówce walka na moment przeniosła się do stójki. Poirier wyprowadził mocny cios i McGretgor upadł. Po chwili okazało się, że doznał kontuzji kostki. To był był koniec!

Wyniki gali UFC 264:

Walka wieczoru:

155 lb: Dustin Poirier (28-6, 14 KO, 7 SUB) pokonał Conora McGregora (22-6, 19 KO, 1 SUB) przez TKO (kontuzja) w I rundzie.

Karta główna:

170 lb: Gilbert Burns (20-4, 6 KO, 8 SUB) pokonał Stephena Thompsona (16-5-1, 7 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29:28, 29:28, 29:28).

265 lb: Tai Tuivasa (13-3, 11 KO) pokonał Grega Hardy'ego (7-4, 6 KO) przez KO w I rundzie.

135 lb: Irene Aldana (13-6, 7 KO, 3 SUB) pokonała Yanę Kunitskayę (14-6, 7 KO, 1 SUB) przez TKO w I rundzie.

135 lb: Sean O’Malley (14-1, 10 KO, 1 SUB) pokonał Krisa Moutinho (9-5, 3 KO, 1 SUB) przez TKO w III rundzie.

Karta wstępna:

170 lb: Max Griffin (18-8, 9 KO, 2 SUB) pokonał Carlosa Condita (32-14, 15 KO, 13 SUB) (29-28, 29-28, 30-27) przez jednogłośną decyzję sędziów.

170 lb: Michel Pereira (26-11, 10 KO, 7 SUB) pokonał Niko Price'a (14-5, 10 KO, 3 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

145 lb: Ilia Topuria (11-0, 3 KO, 7 SUB) pokonał Ryana Halla (8-2, 2 KO, 3 SUB) przez KO w I rundzie.

185 lb: Dricus Du Plessis (16-2, 7 KO, 9 SUB) pokonał Trevina Gilesa (14-3, 6 KO, 5 SUB) przez KO w II rundzie.

Karta przedwstępna:

125 lb: Jennifer Maia (19-7-1, 4 KO, 5 SUB) pokonała Jessicę Eye (15-10, 3 KO, 1 SUB) przez jednogłośną decyzję sędziów (29:28, 29:28, 30:27).

185 lb: Brad Tavares (19-6, 5 KO, 2 SUB) pokonał Omariego Akhmedova (21-6-1, 7 KO, 6 SUB) przez niejednogłośną decyzję sędziów (28:29, 29:28, 29:28).

125 lb: Zhalgas Zhumagulov (14-5, 6 KO, 2 SUB) pokonał Jerome'a Riverę (10-6, 7 SUB) przez poddanie (gilotyna) w I rundzie.