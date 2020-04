"​Biało-Czerwoni" od lat należą do światowej czołówki w taekwon-do, zdobywając każdego roku po kilkadziesiąt medali największych imprez. "Ze wszystkich zawodników związanych z Polską moglibyśmy stworzyć supermocarstwo" - uważają trenerzy kadry Łukasz Stawarz i Jarosław Suska.

W obecnej reprezentacji nie brakuje indywidualnych i drużynowych mistrzów globu czy kontynentu, zarówno wśród seniorów, jak i juniorów. Niektórzy przez wiele sezonów występują w narodowych barwach, inni znacznie krócej, ale szybko znajdują godnych następców w ekipach trenerów Stawarza i Marcina Wołosza (mężczyźni) oraz Suski i Jacka Łuniewskiego (kobiety).

"Mamy bardzo zdolnych, ambitnych, pracowitych i zdeterminowanych zawodników. Nieprzypadkowo z każdych mistrzostw świata i Europy wracamy z workiem medali. Moglibyśmy stworzyć nawet supermocarstwo w taekwon-do, gdybyśmy w jednym czasie zebrali wszystkich zawodników związanych z Polską" - powiedzieli selekcjonerzy Stawarz (na co dzień związany z LKT Legnica) i Suska (Lewart AGS Lubartów).

Jedną z największych gwiazd, biorąc pod uwagę wszystkie dokonania, była Lyndsey Conway, zawodniczka irlandzkiego pochodzenia, która dorastała w Nowym Jorku i tam trenowała lekkoatletykę. Po powrocie do Europy zajęła się taekwon-do, a po pewnym czasie przyjechała ze swoim trenerem na zgrupowanie do Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. Spodobało się jej w Polsce, bowiem tutaj miała możliwość trenowania z rywalami najwyższej klasy. Po rozmowie z Jerzym Jedutem z Lewartu, dziś prezesem Polskiego Związku Taekwon-do, zdecydowała się na przyjazd do Lubartowa, gdzie podnosiła swoje umiejętności sportowe, a jednocześnie pracowała jako nauczycielka angielskiego.

"W polskich barwach Lindsay zdobyła m.in. tytuł mistrzyni świata i Europy w walkach w kat. 68 kg w 2013 roku. Nauczyła się mówić w naszym języku i zżyła się z polską kadrą. Do tej pory mamy z nią kontakt" - przyznał Suska, jeden z najlepszych zawodników w historii polskiego taekwon-do.

Conway obecnie walczy dla Irlandii, a w ubiegłorocznych MŚ zdobyła złoto, a ME srebro.

"W ME 2019 w Sarajewie w finale wagi 75 kg juniorów spotkali się dwaj reprezentanci Irlandii z polskimi korzeniami - Kamil Falowski pokonał Bartosza Bienia. Świetnymi zawodnikami są startujący w barwach Niemiec bracia Rmadan, szczególnie Al Amin, który w stolicy Bośni i Hercegowiny sięgnął po srebro w kat. 85 kg. On również mówi bardzo dobrze po polsku. Jego mama jest Polką, babcia pochodzi z Olsztyna. Kiedyś każde wakacje spędzał w Polsce" - opowiadał Stawarz.

Podczas ubiegłorocznych MŚ w niemieckim Inzell Al Amin Rmadan został wicemistrzem, zaś Ahmed Rmadan zajął piąte miejsce w wadze 70 kg. Trzecia w wadze 55 kg juniorek była Laura Bień (Irlandia), siostra Bartosza.

"Urodziłem się w Polsce i czuję się Polakiem. Trenuję jednak od samego początku w Irlandii, gdzie moimi trenerami są Irlandczycy i dlatego walczę dla tego kraju" - przyznał w jednym z wywiadów Bartosz Bień.

Kilka lat temu bardzo dobrze zapowiadał się Michael Dobrzyński, ale po maturze wrócił do Stanów Zjednoczonych.

"W naszej reprezentacji startował w MŚ w 2013 roku. Zdobył złoto w indywidualnych testach siły juniorów. Rok później w Riccione z kolei wywalczył złoto w +75 kg. Potem doznał poważnych kontuzji kolan i miał przerwę. Gdyby został w Polsce, pewnie dzisiaj byłby w kadrze narodowej seniorów. W 2017 roku braliśmy go pod uwagę przy powołaniach na ME w Sofii i MŚ w Dublinie. Ale wtedy w wadze do 85 kg mieliśmy Kalinowskiego i Zazulaka, a w testach siły Bernaciaka i Sudaka. Do drużyny kandydował jeszcze Mateusz Kamiński, mistrz Europy z 2013 roku. Dlatego mieliśmy dylemat. Podsumowując, bardzo ambitny, pracowity i inteligentny zawodnik" - zaznaczył szkoleniowiec z Legnicy.

Łukasz Stawarz zwrócił uwagę, że w obecnej kadrze biało-czerwonych jest pochodzący z Ukrainy Jaroslaw Dobovyk.

"To działa w obie strony. My mieliśmy i mamy zawodników z polskimi korzeniami w barwach Irlandii i Anglii, ale też w Kanadzie, USA, Argentynie czy Uzbekistanie. Bardzo dobrymi zawodnikami w Szwecji byli Oskar Malaga i Patryk Carlstroem, dzisiaj już trenerzy" - dodał trener męskiej reprezentacji Polski.

Taekwon-do jest narodowym sportem i tradycyjną sztuka walki Korei Płd. Wersja nieolimpijska ITF różni się od taekwondo olimpijskiego WTF m.in. przepisami walki, np. w regulaminie ITF dopuszczone są uderzenia w twarz pięścią (w rękawicy), zaś w WTF - tylko nogą; pięścią można uderzać jedynie w korpus.

