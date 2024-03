Tragiczne wieści ze świata wrestlingu. Yutaka Yoshie zmarł tuż po walce

Wrestling od wielu lat ma miliony fanów na całym świecie. Nikogo nie może to jednak dziwić. Jest to bowiem rodzaj rozrywki, który łączy ze sobą elementy ze świata sportu i rozrywki. Z pewnością dla wielu ludzi zaskoczeniem może być fakt, że wrestling jest niezwykle popularny... w Japonii. To właśnie w "kraju kwitnącej wiśni" powstał styl puroresu, w którym ogromną znaczenie ma atletyka, a tradycyjne ruchy wrestlerskie łączone są ze sztukami walki. Reklama

Jednym z najpopularniejszych wrestlerów w Japonii był Yutaka Yoshie. 50-latek w przeszłości trenował judo, jednak ostatecznie zdecydował się na nieco inną ścieżkę kariery zawodowej. W ringu zadebiutował w lutym 1994 roku i od tamtej pory regularnie prezentował swoje umiejętności przed japońską publicznością, odnosząc przy tym ogromne sukcesy, o których wielu wrestlerów może jedynie pomarzyć. 50-letni gwiazdor na swoim koncie miał bowiem kilka mistrzowskich tytułów. Niestety, utytułowanemu zawodnikowi nie będzie już dane dopisać do swojego CV kolejnych osiągnięć. W poniedziałek 11 marca zagraniczne media poinformowały bowiem o jego nagłej śmierci.

Nie żyje Yutaka Yoshie. 50-latek zmarł na krótko po walce

Yutaka Yoshie w ubiegły weekend brał udział w gali All Japan Pro Star Wrestling, gdzie wraz z Ryo Inouem stoczył walkę przeciwko parze, w której skład wchodzili Hokuto Omori i Ryoji Sai. Po przegranym pojedynku 50-latek i jego partner udzielili kilku wywiadów, po czym udali się do szatni. Wówczas Yoshie nagle gorzej się poczuł, zasłabł i przewrócił się. Na reakcję osób obecnym na gali nie trzeba było czekać. Utytułowany wrestler natychmiast został przetransportowany do szpitala w mieście Takasaki, jednak jego życia nie udało się już uratować. Reklama

Wieść o tragicznej śmierci doświadczonego wrestlera przekazali organizatorzy gali All Japan Pro Star Wrestling w oficjalnym oświadczeniu. "Yutaka Yoshie brał udział w turnieju. Po powrocie do szatni, jego stan nagle się pogorszył. Został przewieziony do szpitala w mieście Takasaki, ale nie wrócił już do domu. Chcemy zapamiętać jego osiągnięcia za życia i modlić się za jego duszę" - napisano.

W kolejnych godzinach w mediach społecznościowych pojawiło się wiele wiadomości od zdruzgotanych kibiców. Wielu z nich nie mogło uwierzyć w tak nagłą i niespodziewaną śmierć 50-letniej legendy. "Zawsze w niewytłumaczalny sposób przyciągał mnie ten gigantyczny, zabawnie wyglądający facet w różowym podkoszulku, ale był kimś więcej. Był solidnym, dużym mężczyzną, bardzo pracowitym, ambitnym, który rozbawiał wszystkich, gdziekolwiek by się nie pojawił. Jestem naprawdę zasmucony tą wiadomością. Spoczywaj w pokoju", "To bardzo smutna wiadomość. Od jakiegoś czasu nie był regularnym wrestlerem, był na emeryturze, ale zawsze był uwielbiany przez wiernych fanów. Mam nadzieję, że jego rodzina, znajomi i koledzy z zespołu mają się dobrze", "Kiedy zacząłem oglądać gale wrestlingu w 2003, Hiroshi Tananhashi i Yutaka Yoshie byli moimi ulubionymi zawodnikami" - takie komentarze pojawiły się na platformie X (dawniej Twitter). Reklama

Yutaka Yoshie (po lewej) / Etsuo Hara / Getty Images

Yutaka Yoshie atakujący Masaaki Mochizukiego / Etsuo Hara / Getty Images