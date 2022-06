Tłumy na ulicach. Wielkie powitanie mistrza UFC

Walką wieczoru niedzielnej gali UFC 275 był pojedynek Prochazki z Gloverem Teixeirą. Walka wzbudziła sporo emocji. Czech zdobył pas, poddając rywala pod koniec piątej rundy.

Teraz czeski wojownik powrócił już do kraju, w którym mógł liczyć na naprawdę gorące powitanie kibiców.

Czytaj też: Mistrz świata przyznał się do jazdy pod wpływem

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Babilon MMA 29. Łukasz Siwiec - Alessandro Botti. Skrót walki. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Wiwat na cześć mistrza UFC

Na ulice Brna wyszły tłumy fanów, przychodząc na spotkanie z nowym mistrzem UFC. Do sieci trafiły nagrania z tego wydarzenia.

Reklama

Prochazka podczas walki nie odpuszczał do samego końca, nawet będąc na przegranej pozycji. W końcu dopiął swego i to on został zwycięzcą.

Polskich kibiców forma i zaciętość Czecha powinna interesować szczególnie. To właśnie z nim ma zmierzyć się Jan Błachowicz.