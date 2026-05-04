Szympansy prawie go rozszarpały. Dziś wyrasta na gwiazdę

Tomasz Kalemba

Miał zaledwie sześć lat, kiedy ledwo uszedł z życiem po tym, jak został zaatakowany przez hordę szympansów. Przeszedł 16 operacji i dziś w wieku 18 lat zaczyna podbijać świat sportu. Fachowcy wróżą mu wielką przyszłość. Swój talent rozwija w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie przeszedł szereg operacji. Naprawa zmasakrowanej twarzy, która wciąż przeraża, nie byłaby możliwa w Demokratycznej Republice Konga, skąd pochodzi Dunia Sibomana.

Dunia Sibomana z mężczyzną na siłowni; jeden w różowej bluzie, drugi w sportowej koszulce.
Dunia SibomanaInstagram/dunia_sibomanamateriały prasowe

To miała być zwykła wyprawa do Parku Narodowego Virunga w Demokratycznej Republice Konga. To najstarszy i najbardziej różnorodny biologicznie park narodowy w Afryce.

Dunia Sibomana miał sześć lat, kiedy on oraz jego kuzyn i czteroletni brat zostali zaatakowani we wspomnianym parku przez hordę szympansów. Z tej trójki przeżył tylko on, ale został bardzo poważnie ranny i długo walczył o życie.

Sibomana stracił środkowy palec lewej ręki i doznał głębokich ran twarzy oraz prawego ucha.

wspominał kiedyś w rozmowie z "New York Post".

To nie był jednak koniec tragicznej historii. Niebawem zmarła matka Sibomana. Rodzina ledwo wiązała koniec z końcem, bo jego ojciec był bezrobotny. Sześciolatek ze straszliwymi ranami twarzy został zmuszony do tego, by żebrać, żeby przeżyć.

Tymczasem strażnicy z parku skontaktowali się z organizacją non-profit "Smile Rescue Fund for Kids" z USA, która prowadzi i finansuje operacje za darmo. I tak w wieku ośmiu lat Sibomana przyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby zrekonstruować twarz. Do dziś ma na koncie 16 operacji, a jego twarz wciąż budzi strach, ale też pokazuje, co ten chłopak przeszedł.

Lekarze żmudnie przeszczepiali tkankę i mięśnie, aby zrekonstruować jego usta i przywrócić mu podstawową funkcję twarzy. Każda procedura była kolejną bitwą, każda regeneracja kolejną próbą wytrzymałości.

Adopcja w USA. Zapasy dały mu wolność, właśnie został mistrzem

Sibomana w USA mieszkał u dwóch rodzin, a potem trafił do kolejnej, gdzie znalazł stały dom w Long Beach. To, co było na początku tylko opieką nad chłopcem z Afryki, przerodziło się w coś poważniejszego. Ojciec Dunii zmarł, więc rodzina Marissy i Miguela Rodrigueza adoptowała go. W 2019 roku Sibomana został stałym rezydentem w USA, a że pan Rodriguez był asystentem trenera zapasów, to chłopak trafił do tego sportu.

I zaczął sobie radzić znakomicie. Najpierw notował niezłe wyniki w gimnazjum, a następnie w Long Beach High School. W wieku zaledwie 14 lat zdobył tytuł mistrza w zapasach New York State Division 1. W 2022 roku, po tym sukcesie, został uznany za jeden z największych talentów w tym sporcie.

Teraz Sibomana, który ma podwójne obywatelstwo, został mistrzem Afryki w kategorii do 57 kilogramów w zapasach w stylu wolnym, rozbijając po drodze swoich rywali.

Przed 18-latkiem są kolejne cele. Jednym z najważniejszych jest udział w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Ma też cele pozasportowe. Sibomana chciałby po studiach pracować w finansach.

Chłopiec w niebieskiej koszuli w kratę siedzi przy stole i koloruje obrazek, trzymając w ręku różowy pisak.
Diuna Sibomana w wieku 8 lat po przylocie do USA. Rok 2016Mike Balsamo© 2026 Associated Press - zdjęcia
Diuna Sibomana z lekarzem po przylocie do USA. Rok 2016
Diuna Sibomana z lekarzem po przylocie do USA. Rok 2016Mike Balsamo© 2026 Associated Press - zdjęcia
