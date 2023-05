Szokujące słowa prezesa federacji. Tak tłumaczy powrót Rosjan na MŚ

Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) przychyliła się do stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego , który kilka tygodni temu upublicznił listę warunków dopuszczenia Rosjan i Białorusinów do startów na sportowych arenach. Wśród zaleceń są występy sportowców z Rosji i Białorusi pod neutralnymi barwami, bez możliwości odsłuchania hymnu państwowego.

Po skandalu, do którego doszło na początku mistrzostw, kiedy to wyrzucono rosyjskich fanów z trybun, część z tych obaw się potwierdziło. Co więcej, kolejny argument dostali również ci, którzy obawiali się wykorzystania ewentualnych sukcesów Rosjan do celów propagandowych, bo z Kremla natychmiast popłynęły gratulacje po złotym medalu dla Armana Adamiana.