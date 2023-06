Szef MKOl szkaluje Polaków. Poszło o podejście wobec Rosjan i Białorusinów

W tym roku w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023 miały odbyć się mistrzostwa Europy w szermierce. Impreza ta została jednak przeniesiona do Bułgarii - decyzja Międzynarodowe Federacji Szermierczej była podyktowana postawą organizatorów imprezy, którzy nie ugięli się co do udziału Rosjan i Białorusinów.