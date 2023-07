Świetna postawa reprezentantki Polski. Mamy kolejny medal Uniwersjady

Kolejny medal dla Polski. Jedyna Europejka w czołówce

"Co mogę powiedzieć? `Bardzo się cieszę, że udało się wywalczyć ten brąz dzisiaj. Mało brakowało, a byłabym nawet w finale, ale niestety odezwała się moja ostatnia kontuzja i być może to też sprawiło, że w tej walce byłam ostrożniejsza. Walczyłam do końca i jestem z siebie bardzo zadowolona, bo udało mi się wykonać różne techniki, które wcześniej zaplanowałam. Pozostaje oczywiście niedosyt, bo kolejny raz mam brąz, ale i tak cieszę się z medalu" - mówiła Adamkiewicz.