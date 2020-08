Supron: Jest szansa, że w grudniu odbędą się zapaśnicze mistrzostwa świata

Pandemia covid-19 spowodowała odwołanie wszystkich zapaśniczych imprez w pierwszym półroczu 2020 roku. - Jest szansa, aby w grudniu w Belgradzie odbyły się mistrzostwa świata - powiedział prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Andrzej Supron.

W stolicy Serbii Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) planuje zorganizowanie mistrzostw świata mężczyzn w stylu klasycznym i wolnym oraz kobiet. Miałyby się rozpocząć się 6 grudnia. Wszystko zależy jednak od rozwoju sytuacji związanej z pandemią.

- Odwołano zarówno mistrzostwa kontynentalne, jak i oba turnieje kwalifikacyjne do igrzysk olimpijskich Tokio 2020. Nie odbyły się pozostałe imprezy kalendarzowe we wszystkich kategoriach wiekowych. Mistrzostwa Europy kadetów miały być zorganizowane w Polsce, a czempionat kontynentu wśród juniorów w Macedonii - powiedział szef PZZ, mistrz świata z San Diego i wicemistrz olimpijski z Moskwy Supron.



W tej sytuacji PZZ wystąpił do Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej (United World Wrestling) z propozycją wprowadzenia do kalendarza mistrzostw Unii Europejskiej i państw należących do strefy Schengen.



Propozycja spotkała się z zainteresowaniem zarówno centrali światowej, jak i europejskiej. - Sprawa wywołała przychylne komentarze w środowiskach obu federacji i niewykluczone, że w przyszłym roku odbędzie się wspomniana impreza. Wszystko zależy od tego, jak świat poradzi sobie z pandemią - podkreślił Supron.



