Skandaliczne sceny w szatni. Rosyjski trener skopał dziecko po porażce. Władze interweniują

Minister Kultury Fizycznej i Sportu Republiki Dagestanu Sażid Sażidow potwierdził, że doszło do tego zdarzenia. Udało się też szybko zlokalizować, którym okazał się Alaudin Atajew.

Skandal w Rosji. To już recydywa

Nagranie wywołało skandal, który został jeszcze bardziej nakręcony przez oświadczenie Sażidowa, który przyznał, że to nie pierwszy taki wybryk Atajewa. "Nie pracuje w państwowych instytucjach sportowych i nie ma odpowiedniego wykształcenia , aby prowadzić działalność trenerską, ale przenosił się z jednej siłowni na drugą. Z jednej z nich został nawet wyrzucony. Postanowił spróbować swoich sił w roli trenera, a jego uczniami były głównie dzieci jego krewnych i przyjaciół" - mówił dagestański minister.

Do zajścia odniosły się także rosyjskie władze. Prezydent Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej (FSBR) Michaił Mamiaszwili całe zdarzenie nazwał hańbą. Zadeklarował też współpracę z Dagestańczykami, by ukarać mężczyznę. Zwrócił jednak uwagę na inną, mocno niepokojącą rzecz.

"Skąd pochodzą ci 'trenerzy'... Szokujące było również to, że nikt w okolicy nawet nie pomyślał, aby interweniować i powstrzymać ten haniebny incydent. O ile rozumiem, jest to jakaś prywatna szkoła, która wydała licencję. Kto to zatem kontroluje?" - pytał Mamiaszwili.