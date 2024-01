Kontrowersyjne nagranie może całkowicie pogrążyć "Popka". Sprawa trafiła do prokuratury

W niedzielę w mediach społecznościowych ukazało się szokujące nagranie z Pawłem "Popkiem" Mikołajuwem w roli głównej. 45-latek bez żadnych zahamowań deklarował, że zamierza odbywać stosunek płciowy z psem. W materiale padło również wiele innych wulgarnych określeń. Momentalnie wywołało to potężne oburzenie w mediach, a "bohater skandalu" opublikował oświadczenie. Dalekie od oczekiwanego.

Raper przeprosił za swoje słowa, które tłumaczył problemami z używkami. Jego treść, jak i forma nie spodobały się jednak opinii publicznej. Na wybryk Pawła Mikołajuwa błyskawicznie zareagowali właściciele GROMDY. Bez zastanowienia zdecydowali się wyrzucić go z federacji.

Biuro Obrony Praw Dziecka w poniedziałek poinformowało, że zdecydowało się złożyć zawiadomienie do prokuratury ws. "Popka". W uzasadnieniu czytamy, że instytucja otrzymała nagrania świadczące, że do udziału w patologicznych nagraniach zmuszane było również 4-letnie dziecko.

"W zawiązku z ujawnieniem szokujących informacji o zachowaniach zoofilskich wobec psów, jakich miał dopuścić się Paweł Mikołajuw pseudonim "Popek" oraz w związku z nadesłaniem do nas materiałów na których widać 4 letnie dziecko zmuszane do udziału w patologicznych nagraniach - zdecydowaliśmy się przesłać w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie."- brzmi oświadczenie Biura Obrony Praw Dziecka.