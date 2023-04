Gardner był na liście startowej US Open, ale podczas ważenia okazało się, że przekroczył limit w kategorii ciężkiej (130 kg, 286 funtów) o 15 funtów (ok. 6,75 kg). Z podobnymi problemami Amerykanin zmagał się w 2012 roku, ...gdy walczył o udział w IO w Londynie. Nie wystąpił wówczas w kwalifikacjach olimpijskich w USA w Iowa City, gdy przekroczył limit wagi w swojej kategorii o 5 funtów (ok. 2,3 kg).