Sensacyjny medal dla Polski o krok. Nasz as kontra gigant, ależ walka w Paryżu

- Poszło zgodnie z planem. Była taka umowa z trenerem Włodzimierzem Zawadzkim, że jeśli będę czuł się dobrze na początku pojedynku, to atakuję i narzucam swój styl walki. Ale jeśli coś będzie nie tak, wtedy podchodzimy do tego pojedynku taktycznie. Po 30 sekundach trochę słabiej się poczułem i uznałem, że trzeba tę walkę rozegrać taktycznie, a przez to być zawodnikiem nieco pasywnym. To się udało, co zauważyli sędziowie - radował się 31-letni Arkadiusz Kułynycz, medalista mistrzostw świata seniorów i igrzysk europejskich.

