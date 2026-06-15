Sceny tuż przed galą UFC w Białym Domu. Wszystkie oczy na Donalda Trumpa

Gala UFC Freedom 250 zapisze się w historii jako jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w dziejach największej organizacji MMA na świecie. Impreza odbyła się na terenie Białego Domu w Waszyngtonie i została zorganizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. UFC promowało to wydarzenie jako wyjątkowe święto sportów walki, a karta walk została skomponowana wyłącznie z pojedynków o wysokiej randze sportowej i dużym znaczeniu.

Jedną z głównych postaci tego wydarzenia był nie kto inny jak Donald Trump. Warto przypomnieć, że gala UFC Freedom 250 odbyła się dokładnie w dniu 80. urodzin przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump w samym centrum uwagi. Przyćmił całą galę UFC

Nic dziwnego, że wydarzenie to zostało zorganizowane z nieprawdopodobnym rozmachem. Teren wokół Białego Domu pękał w szwach od przeróżnych elementów, mających za zadanie podkreślać wyjątkowość tej niecodziennej gali.

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Punktem kulminacyjnym całego wydarzenia było naturalnie pojawienie się Donalda Trumpa. To ono zapoczątkowało ceremonię otwarcia gali UFC 250 Freedom. Wejście przywódcy Stanów Zjednoczonych zostało wyreżyserowane w sposób absolutnie perfekcyjny.

Każdy element ceremonii aż do przesady podkreślał wielkość Donalda Trumpa w oczach odbiorców. Prezydent USA w teatralny sposób przemierzał kolejne korytarze Białego Domu w asyście prezesa UFC - Dany White'a. Nie zabrakło oczywiście patriotycznego patosu, z którego słyną Stany Zjednoczone. Przez to całość ceremonii do złudzenia przypominała podniosłe wydarzenie rangi państwowej. Również podczas samej transmisji kamery co chwila starały się ukazywać prezydenta, który delektował się tym niezapomnianym widowiskiem.

Donald Trump MANDEL NGAN AFP

Otwarcie gali UFC 250 Freedom Chris Graythen Getty Images





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