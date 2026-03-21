Sceny przed galą FAME MMA 30. Gwiazda nie wytrzymała. Ostry atak w kierunku rywalki

Kilka razy usłyszałam taką historię na temat Izy, a propos tego, że okrada ludzi, z którymi trenuje. [...] Źle się zachowuje, kiepsko się zachowuje. [...] W ogóle sam fakt tego, że nie zrobiła dzisiaj wagi, jako profesjonalna zawodniczka nie zrobiła wagi na gali freakowej. Nie potrafi się profesjonalnie zachować. Nie lubię jej, za takie olewcze podejście do tematu. Awanturowała się rano z FAME MMA i mówiła, bo mi się należy z tego tytułu procent, jeśli nie zrobiła wagi, to mi się należy procent. Nie wiem, 10-20 proc., powinno być 30 proc., uważam. I co? Izunia się awanturowała z FAME, powiedziała, że jeśli FAME nie zapłaci jej 100 proc., to ona to p******i i się ze mną nie bije