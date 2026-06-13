Sam się pochwalił. Wyjątkowy gość poleciał z Nawrockim do USA

Obecnie świat sportu w większości swoją uwagę skupia na piłkarskich boiskach w USA, Kanadzie i Meksyku. Bez wątpienia, gdyby w mistrzostwach świata w piłkę nożną grała reprezentacja Polski, to widzielibyśmy na trybunach Karola Nawrockiego. Prezydent już w przeszłości pojawiał się na spotkaniach naszej kadry.

Nawrocki jednak i tak pojawi się w USA. Już od kilku dni wiadomo było, że prezydent naszego kraju poleci za ocen na galę UFC organizowaną w Białym Domu. To wszystko oczywiście na zaproszenie Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone w tym czasie będą świętować bowiem także swoje święto.

Nawrocki z Błachowiczem. Jest zdjęcie

W sobotę w godzinach popołudniowych stało się jasne, że Nawrocki do USA nie poleci sam. Na profilu w mediach społecznościowych Jana Błachowicza pojawiło się bowiem ich wspólne zdjęcie, a w tle samolot prezydencki. Z opisu dowiadujemy się, jakie są plany polskiego duetu.

"Kiedy w podstawówce uczyłem się o Kościuszce i Pułaskim, w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałem, że będę częścią obchodów 250-lecia niepodległości USA. Gala UFC w Białym Domu to wydarzenie bez precedensu. Cieszę się, że mogę ciągle pisać historię organizacji - najpierw jako jej mistrz, dzisiaj jako widz oraz czynny zawodnik.

Takich zaproszeń się nie odmawia. Jak będę miał 93 lata, mam nadzieję, że zaproszą mnie na 300. rocznicę. Na wszelki wypadek już zapisałem w kalendarzu. Kierunek: Waszyngton" - czytamy pod wpisem Błachowicza. Gala odbędzie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Początek o 2:00 w nocy polskiego czasu.

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Karol Nawrocki i Władysław Kosiniak-Kamysz JACEK DOMINSKI/REPORTERJACEK DOMINSKI/REPORTER East News





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