Kilka dni temu Dana White ogłosił, że na gali UFC 291 (29 lipca) w Salt Lake City zmierzą się ze sobą Jan Błachowicz i Alex Pereira. Planowane starcie wzbudza ogromne zainteresowanie. Dotyczy to zarówno kibiców w Polsce, jak i na całym świecie.

Wiadomość na temat głośnego pojedynku dotarła również do Rosji i Artioma Lewina. To znany na wschodzie kick-boxer, mistrz organizacji takich jak: World Muaythai Council, It’s Showtime, GLORY i ACB. Co dokładnie powiedział na temat polskiego zawodnika?

Artiom Lewin o Błachowiczu. Ocenia jego szanse w starciu z Pereirą

Jan Błachowicz ma już 40 lat i również starcie z Alexem Pereirą będzie jego 40. zawodową walką w karierze. W oktagonie UFC spotka się dwóch byłych czempionów – kategorii półciężkiej i średniej. Alex Pereira będzie kolejnym zawodnikiem (po Israelu Adesanyi), który spróbuje swoich sił w wadze do 93 kilogramów.

Dni zaraz po ogłoszeniu co-main eventu gali UFC 291 są bardzo aktywne zarówno dla obu zawodników, jak i komentatorów oraz ekspertów. W mediach prześcigają się w analizach i przewidywaniach wyniku nadchodzącej walki. Głos zabrał również Artiom Lewin:

„Błachowicz to dla mnie faworyt. To jego waga. Jest byłym mistrzem tej dywizji. Pereira traci swoją przewagę – wymiary, do których powróci po ważeniu. Tu nie będzie wyglądał na większego od swojego rywala" – ocenił rosyjski zawodnik w wywiadzie dla RB Sport.

Później dodał jeszcze jedno do swojego komentarza. Artiom Lewin stwierdził, że jego zdaniem Jan Błachowicz nie dysponuje nokautującym ciosem, którego szczególnie powinien obawiać się Pereira. Trudno zgodzić się z rosyjską legendą, biorąc pod uwagę m.in. spektakularny nokaut na Luke’u Rockholdzie, czy powalenie na deski Dominica Reyesa, na którego sposobu nie mógł znaleźć sam Jon Jones.

Jan Błachowicz i Alex Pereira. Jakie są zalety obu zawodników?

Jan Błachowicz dysponuje znakomitym wyczuciem rytmu walki. Dzięki temu nie wydając się zabójczo szybkim strikerem, potrafi i tak wyprzedzać ruchy rywala. „Cieszyński książę" jest najlepszym zobrazowaniem wypowiedzi Conora McGregora, której udzielił po wygranej walce z Jose Aldo: „He's powerful and he's fast, but precision beats power, timing beats speed".

Do atutów polskiego zawodnika zaliczają się potężne low-kicki (o ich druzgocącej sile przekonał się niedawno Magomed Ankalaev), świetny lewy prosty, a także większe doświadczenie w jiu-jitsu. Błachowicz znakomicie czuje się również w walce w klinczu, gdzie często wyprowadza mocne i celne ciosy łokciami.

Alex Pereira jest nietuzinkowym stójkowiczem. Jego kick-boxing i muay-thai mają wiele unikalnych elementów. Zaliczają się do nich m.in. groźne ciosy wypuszczane z odchylonej pozycji, czy niedokręcanie do pełna bioder przy wykonywaniu kopnięć. Sprawia to, że uderzenia "Po Atana" są bite z wielu kątów i są często niewidoczne dla przeciwnika. Brazylijczyk dysponuje też potężnym ciosem (6 z 8 ostatnich walk w MMA zakończył przed czasem).

"Cieszyński książę" kontra "Po Atan". Jak może potoczyć się walka?

Zestawienie Błachowicza i Pereiry jest jednym z ciekawszych wyborów match-makerów UFC w ostatnich latach. Walka będzie z pewnością atrakcyjna ze względu na styl obu zawodników. Dodatkowym smaczkiem jest to, że w narożniku Pereiry stanie pogromca Błachowicza, który odebrał mu tytuł mistrza – Glover Teixeira.

Prawdopodobnie walka będzie toczyć się w stójce. Więcej do udowodnienia będzie miał "Po Atan". Od razu został rzucony na głęboką wodę. Błachowicz ma praktycznie te same atuty co Pereira, uzupełnione doświadczeniem w walce w wadze półciężkiej oraz kompletnym jiu-jitsu. Zaskoczeniem będzie każdy inny scenariusz, a szczególnie sytuacja, w której "Po Atan" zdecyduje się walczyć w parterze. Podobnie myśli sam Błachowicz:

„Nie wyobrażam sobie, że będzie próbował obaleń w walce ze mną. Raczej będzie te zapasy szlifował na zasadzie obrony – jakiegoś anty jiu-jitsu, zapasy defensywne” – powiedział w wywiadzie dla polsatsport.pl Jan Błachowicz.

Pomimo mniejszego stażu w jiu-jitsu, Alex Pereira wciąż bedzie niesamowicie groźnym przeciwnikiem dla Polaka. Warto podkreślić, że walcząc w kategorii średniej – 84 kg, musiał mocno zbijać wagę. To właśnie limit do 93 kg, jak sam mówi, jest dla niego naturalny. Pereira jest też wyższy od Błachowicza i może mieć pewną przewagę w zasięgu ramion. Do tego dochodzi moc uderzenia – "Po Atan" w natywnym języku Tuvi oznacza "Kamienna Dłoń". Oby rozkruszyła się na gardzie "Cieszyńskiego księcia".

Menadżerką Jana Błachowicza jest jego żona – Dorota / Jacek Kurnikowski / AKPA

Jan Błachowicz chce zażądać walki o pas po zwycięstwie nad Pereirą / Sean M. Haffey / AFP

