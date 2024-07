Rosjanie kazali połamać reprezentantkę Polski. Oto, co stało się później. Urodzona na Ukrainie Łysak wprost

Anhelina Łysak nie jest murowaną faworytką do medalu olimpijskiego, ale niewątpliwie reprezentantka Polski jest jedną z kandydatek w rywalizacji zapaśniczek w kategorii do 57 kg, aby stanąć na podium najważniejszej imprezy sportowej świata. Urodzona na Ukrainie sportsmenka kwalifikację do Paryża zapewniła sobie dziewięć miesięcy temu, za nią bardzo trudny okres w karierze, o czym opowiedziała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Mocno zaakcentowała też rywalizację z Rosjankami i Białorusinkami.