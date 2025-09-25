Reprezentant Polski walczy z nowotworem. Stracił wzrok

Patryk Manulik od dziecka trenował judo, osiągając poziom brązowego pasa, reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej, szkolił kolejne pokolenia młodych judoków i sędziował zawody. Dodatkowo biegał półmaratony, a w planach miał nawet start w maratonie. Sport był dla niego pasją i codziennością. Niestety, wiosną tego roku jego życie zmieniło się diametralnie. W marcu pojawiły się pierwsze niepokojące objawy - wymioty, zawroty głowy, problemy ze wzrokiem. Kilka tygodni później lekarze odkryli u niego rozległego guza mózgu, który powodował wodogłowie i uszkadzał nerwy wzrokowe. Sportowiec nie wahał się ani chwili i od razu rozpoczął walkę.

Patryk Manulik choruje na nowotwór. Stracił wzrok, jednak się nie poddaje

W maju przeszedł skomplikowaną operację. Lekarze zdołali usunąć 95 procent guza, ale cena była ogromna - 32-letni sportowiec całkowicie stracił wzrok, ogłuchł na lewe ucho i częściowo utracił władzę w lewej stronie ciała. "Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Guz nie powstał z dnia na dzień, ale jego skutki były dramatyczne. Miałem świadomość, że mogę nie przeżyć operacji albo obudzić się sparaliżowany" - przyznał Manulik w rozmowie z "WP SportoweFakty". Dziś mówi o tym z niezwykłym spokojem, choć przyznaje, że nie obyło się bez załamania i łez. W trudnych chwilach korzysta z pomocy psychologa i wsparcia najbliższych.

Największym oparciem dla Patryka jest brat Tomasz, który niemal całkowicie podporządkował swoje życie opiece nad chorym. To on towarzyszy mu podczas wizyt lekarskich, pomaga w codziennych czynnościach i prowadzi formalności związane z terapią. "Nie jest lekko, ale nie mamy wyjścia. Patryk potrzebuje pomocy, a ja nie mogę go zostawić samego" - oznajmił Tomasz. Rodzina nie dysponuje specjalistycznym samochodem ani dużymi oszczędnościami, bo wszystkie środki pochłania leczenie.

Nadzieją na poprawę stanu zdrowia jest terapia komórkami macierzystymi, którą wyceniono na około 400 tysięcy złotych. Zbiórka trwa, a środowisko judo aktywnie wspiera Patryka. "Fajnie, gdyby udało się uzbierać tę kwotę dzięki dobroci ludzi. Sam nie mam takich możliwości finansowych" - przyznał sportowiec. Choć lekarze podkreślają, że efekt terapii nie jest gwarantowany, dla Patryka to szansa na odzyskanie choć części wzroku i samodzielności.

Obecnie w jego głowie wciąż pozostaje pięć procent guza. We wrześniu rozpoczął proces radioterapii, który ma doprowadzić do jego zniszczenia. To jednak nie koniec wyzwań - potrzebuje także rehabilitacji, pomocy logopedy i terapii psychologicznej. "Przez całe życie byłem sportowcem, a nagle wszystko zostało mi odebrane. To cios, który spadł niespodziewanie, ale nie poddaję się. Walczę dalej" - podsumował Manulik.

