Radzikowski rozpalił kibiców. Zawalczy z „Pudzianem”? Mamy komentarz!

Wystarczyło jedno zdjęcie i kilka słów opisu. Krzysztof Radzikowski rozgrzał w weekend fanów sportów walki do czerwoności, publikując wymowną fotografię na swoim instagramowym koncie. Oprócz niego był na niej także Mariusz Pudzianowski. Pod spodem pojawił się natomiast podpis: „Spotkanie po latach. A co do walki...”. Fani natychmiast podchwycili temat i marzą o walce dwóch byłych strongmanów. Czy faktycznie do niej dojdzie? Interia zapytała o to samego Radzikowskiego.