Pudzianowski znów pokazał klasę. „Darujcie sobie drwiny”

Podczas niedawnej gali KSW70 Mariusz Pudzianowski rozprawił się z Michałem Materlą już pierwszej rundzie. Tym samym "Pudzian" sprawił licznym kibicom niespodziankę, bowiem to nie on był stawiany w roli faworyta.

W ostatnich dniach Materla przyjmuje na siebie kolejne nokauty. Tym razem jest to dawka krytyki w mediach społecznościowych.

Z tego powodu głos na swoim profilu na Facebooku postanowił zabrać sam "Pudzian". Wojownik wziął w obronę niedawnego rywala i odniósł się do krytycznych komentarzy.

Pudzianowski: "Nóż mi się w kieszeni otwiera"

"Jak czytam niektóre komentarze, to nóż mi się w kieszeni otwiera! Ludziska, Michałowi nic nie można odebrać. Jest dobrym zawodnikiem z sercem do walki i szacunek mu się należy!!! To, że wygrałem, nie oznacza, że uważam się za lepszego. Miałem po prostu lepszy dzień i tyle. Darujcie sobie swoje drwiny, proszę" - napisał 45-latek.

Nie trzeba było długo czekać na reakcje fanów, którzy pochwalili zachowanie Pudzianowskiego.

"Mariusz to jest prawdziwy sportowiec z szacunkiem dla wszystkich", "szacun dla Mariusza. Zawsze ma klasę" - rozpisują się fani.