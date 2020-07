Przemysław Saleta i Paweł Kołodziej dołączyli do Polsatu Sport

Były czempion Polski i Europy, a także pretendent do mistrzostwa świata federacji WBA to kolejne duże wzmocnienia sekcji pięściarskiej Polsatu Sport. Wcześniej zasilili ją Krzysztof Kosedowski oraz Igor Jakubowski. Cała czwórka wspólnie z Andrzejem Kostyrą będzie komentować gale boksu zawodowego oraz amatorskiego w Polsce i na świecie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UFC. Wojowniczka MMA wraca do walki. Zainspirowała ją walka Jędrzejczyk. Wideo INTERIA.TV

Przemysław Saleta od lat gościł w studiu Polsatu Sport, a teraz na stałe dołączył do zespołu komentatorskiego tej stacji. Były mistrz Polski i Europy jest cenionym ekspertem telewizyjnym, z którego opiniami liczą się zarówno kibice, jak i sportowcy. W czwartek 9 lipca Saleta będzie jednym z gości Magazynu Sportów Walki Koloseum. Tego samego dnia zasiądzie też przed mikrofonem podczas gali boksu zawodowego w Las Vegas. Niespełna tydzień później, we wtorek 14 lipca, debiut komentatorski zaliczy Paweł Kołodziej. Widzowie Polsatu Sport doskonale pamiętają pojedynki "Harnasia" toczone na ringach zawodowych w całej Polsce. W nowej roli towarzyszyć będzie mu między innymi Andrzej Kostyra, który wielokrotnie relacjonował ringowe poczynania Kołodzieja.

Reklama

Przemysław Saleta i Paweł Kołodziej to kolejne wzmocnienia sekcji pięściarskiej Polsatu Sport. Pod koniec czerwca do redakcji dołączyli olimpijczycy Krzysztof Kosedowski oraz Igor Jakubowski. Najbliższą okazją do posłuchania głosu brązowego medalisty olimpijskiego z Moskwy będzie gala na Wyspach Brytyjskich, która odbędzie się w piątek 10 lipca. Z kolei uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Igor Jakubowski, towarzyszyć będzie widzom Polsatu Sport w czwartek 16 lipca podczas kolejnej gali amerykańskiej grupy Top Rank.