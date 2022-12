Przegrał z kretesem, ale pokazał klasę. Co za słowa "Pudziana"!

Po jednej z kacji, kopnięciu obrotowym Mameda Chalidowa, Mariusz Pudzianowsk i próbował sprowadzić rywala do parteru, ale nadział się na kontrę i został rzucony na ziemię. Pod gradem ciosów "Pudzian" w końcu się poddał i odklepał - wielki pojedynek trwał zaledwie minutę i 54 sekundy!

KSW w Gliwicach. Chalidow nie dał szans "Pudzianowi"

- To były ciężkie przygotowania" - stwierdził 42-letni Chalidow, który wrócił do oktagonu po roku przerwy. - Podziękowania dla tego mistrza, Mariusza, człowieka, który pokonał pięć razy świat. Dzisiaj mi się udało, ale dziś miałem po prostu swój dzień - dodał Mamed Chalidow .

Pytany o ewentualny rewanż, odparł. - Na chwilę obecną nie myślę, co będzie dalej. Na razie (przede mną - dop. red.) mały odpoczynek.

Pudzianowski pokazał klasę po porażce z Chalidowem w Gliwicach

"Należało się i wygrał!!! Nie ma co komentować był lepszy. To był dla mnie zaszczyt walczyć z mistrzem dwóch kategorii wagowych KSW! To nie było moje ostatnie słowo, wrócę silniejszy" - zapowiedział "Pudzian".