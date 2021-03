Promotor Babiloński: Coraz wyżej zawieszona bokserska poprzeczka dla Lodzika

Mający polskie korzenie Agustin Kucharski (6-2-1, 1 KO) będzie 9 kwietnia rywalem utytułowanego kickboxera Jana Lodzika (5-0, 1 KO) w walce wieczoru gali bokserskiej w Warszawie. „Pięściarska poprzeczka dla Janka będzie coraz wyżej zawieszona” – powiedział promotor Tomasz Babiloński.

Na "Babilon Boks", organizowanej przez Babilońskiego i Przemysława Kroka, dojdzie również do pojedynku pięściarskiego zawodników z MMA - Daniela Rutkowskiego z Dawidem Śmiełowskim. Kolejne walki rankingowe stoczą w boksie m.in. znani kickboxerzy: były mistrz Europy i brązowy medalista MŚ Łukasz Puczyński (w 2008 roku zdobył z Lechią Gdańsk piłkarskie wicemistrzostwo Polski juniorów młodszych) oraz dwukrotny wicemistrz kontynentu Eliasz Jankowski.

"W pojedynku wieczoru w wadze junior półśredniej niepokonany i efektownie boksujący Jan Iron Lodzik zmierzy się z Argentyńczykiem Agustinem Ezequiasem Gerbaldo Kucharskim, którego rodzina wiele lat temu wyjechała z Łodzi do Ameryki Południowej. On sam nigdy nie był w Polsce i nie mówi po polsku. Bardzo się ucieszył, że wreszcie przyjedzie do ojczyzny swych przodków.

- A przed Lodzikiem, który zdobywał medale mistrzostw globu i Europy oraz trzy razy wygrał Puchar Świata w kickboxingu, rysują się ciekawe perspektywy w pięściarstwie. Ale najpierw musi pokonać Kucharskiego, który ostatnio boksował - choć bez powodzenia - o pas WBC Ameryki Łacińskiej. Przegrał na punkty, ale to dobry zawodnik" - podkreślił Babiloński.

Kickboxerzy Puczyński i Jankowski spotkają się, odpowiednio z Czechami Michalem Rybą i Patrickiem Balzem.

Szef Babilon Promotion szuka pięściarskich talentów wśród zawodników innych dyscyplin i nieprzypadkowo "spogląda" na niższe wagi. "W tych kategoriach jest kilku fajnych fighterów, na czele ze wspomnianym Lodzikiem czy Michałem Królikiem, który już u nas boksował, a w sobotę został mistrzem Polski w kickboxingu w formule K-1".

Z bardzo dobrej strony w boksie pokazuje się były mistrz kraju w zapasach Daniel Rutkowski, który startował m.in. w Igrzyskach Europejskich w 2015 roku. Potem przeniósł się do oktagonu i w MMA jest mistrzem federacji Babilon w wadze piórkowej. W obronie tytułu zmierzy się z Dawidem Śmiełowskim, którego nokauty są ozdobą polskich gal mieszanych sztuk.

"Zanim Rutkowski zmierzy się ze Śmiełowskim na zasadach MMA, już 9 kwietnia zmierzą się w walce bokserskiej jakiej nie było w polskim profesjonalnym pięściarstwie. Obaj mają naprawdę duże umiejętności bokserskie i jestem przekonany, że stworzą niesamowite widowisko. A potem bój między nimi o pas w mieszanych sztukach" - dodał Babiloński.

giel/ co/