Inne sporty walki Artur "Waluś" Walczak w ciężkim stanie po PunchDown. Jakub Henke przerywa milczenie

Dochodzenie będzie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Stare Miasto we Wrocławiu - taką informację na konferencji prasowej przekazała prok. Małgorzata Dziewońska.



"Prokuratura z urzędu poleciła przeprowadzenie czynności sprawdzających komisariatowi policji Wrocław Stare Miasto. We wtorek wszczęła dochodzenie o czyn z art. 160 paragraf 1 Kodeksu karnego. Sprawa dotyczy wydarzenia tzw. punch down, policzkowania clap fighting. Jeden z jej uczestników Artur Waluś Walczak został znokautowany, znajduje się w szpitalu. Jego stan jest krytyczny" - powiedziała prok. Dziewońska.

Postępowanie w sprawie PunchDown i sytuacji "Walusia"

Prokuratura sprawdzi choćby przygotowanie i zabezpieczenie gali pod względem medycznym. Dochodzenie będzie dotyczyły narażenia osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub odniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Gala PunchDown, polegająca na wymierzaniu sobie ciosów otwartą dłonią w twarz, odbyła się w miniony piątek w klubie P1 we Wrocławiu.