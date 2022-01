Gala FEN 38 zaplanowana jest na sobotni wieczór. Większość osób jest już w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie odbędzie się wydarzenie. Pracownicy Fight Exclusive Night i zawodnicy czekający na jutrzejszą galę mają za sobą bardzo niespokojna noc.

Chwile grozy przed galą FEN 38. Duży pożar w hotelu

We wschodniej części obiektu doszło do dużego pożaru. Ogień zauważono około godziny 3:30 w nocy. Na miejsce wysłano łącznie ponad 60 strażaków i 19 wozów. Gaszenie pożaru trwało ponad godzinę. Nagranie z miejsca zdarzenia trafiło do sieci. Na Twitterze umieścił je Jakub Borowicz, rzecznik FEN.

Jeden z zawodników trafił do szpitala. Wcześniej pomagał przy ewakuacji

Ewakuowane zostały 34 osoby, w niektórych przypadkach skorzystano z podnośnika koszowego. Do szpitala trafiły dwie osoby, u których stwierdzono objawy podtrucia dymem.

- To jeden z zawodników i jedna osoba z hotelu. Ich stan jest - mówię to z dużym prawdopodobieństwem - dobry. Oni narażali własne życie, bo ratowali resztę osób, pomagając przy ewakuacji. Później pojechali do szpitala prewencyjnie, by dostać tlen - przyznał Borowicz w rozmowie z Interią.



- O godz. 3:30 zawył alarm w całym hotelu, część rzeczy wyrzucano przez okno, ludzie byli ewakuowani w piżamach, bez butów, a było minus pięć stopni. Pożar wydawał się nie do pokonania. Nie chce powiedzieć, że była duża panika, ale sytuacja była bardzo poważna - dodał.



Gala FEN 38 odbędzie się zgodnie z planem. Być może zmieniona zostanie karta walk

Organizatorzy nie zamierzają zmieniać planów dotyczących gali. Ta ma się rozpocząć w sobotę o godz. 19:00. Nie można jednak wykluczyć, że dojdzie do zmian w karcie walk.



- Gala się odbędzie. Jeśli któryś z zawodników, nie będzie w pełni sił, to nie wystąpi. Będziemy chodzili od pokoju do pokoju i rozmawiali z poszczególnymi osobami - zakończył Borowicz.

W sobotę w Ostrowie Wielkopolskim ma dojść m.in do starcia Michała Andryszaka z Geronimo dos Santosem. Publiczności zaprezentują się też lokalni ulubieńcy jak Kamila Kraska, Jacek Jędraszczyk i Michał Grzesiak.