- Przede wszystkim mówię to, do czego jestem w 100 proc. przekonany i mam dowody. Tak jest teraz, bo jestem pewny swego. Tylko od razu sprostuję - nie zarzucam malwersacji całemu związkowi, bo to nie tak, że wszyscy tam są nieuczciwi. Chodzi mi o kilka osób, które opiekowały się kadrami. I to one fałszowały dokumenty, podrabiały podpisy, kserowały kolorowe listy i rozliczały akcje szkoleniowe, o których nikt wcześniej nie słyszał - opowiada 42-latek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".