Mamed Chalidow jest bez wątpienia chodzącą legendą KSW. Sportowiec stoczył nad Wisłą niezliczoną liczbę walk i za każdym razem dawał kibicom ogromne powody do radości. Na pewno kusiły go organizacje z innych krajów, lecz 43-latek zawsze pozostawał wierny Polsce, za co otrzymywał pojedynki w spektakularnych lokalizacjach. Główny bohater tego tekstu dwukrotnie wychodził do oktagonu na PGE Narodowym. To właśnie w Warszawie stoczył swój ostatni jak dotychczas pojedynek w formule MMA. W main evencie pokonał Scotta Askhama. Jego triumf podziwiała ponad pięćdziesięciotysięczna publika.

Reklama