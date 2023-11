"Popek" wraca do ringu. Zmierzy się z gwiazdą w walce na gołe pięści

Doczekaliśmy się daty debiutu "Popka" w Gromdzie

"Popek" vs. niepokonany francuski chuligan oraz mistrz świata walk na gołe pięści! Rywal "Popka" to nie jakiś oldboy czy medialna popierdółka. Jak wchodzić do gry to tylko na grubo" - czytamy w zapowiedzi tej walki.