Polski mistrz ma poważny problem. Przed nim zabieg i przymusowa przerwa

Po kontrowersyjnym werdykcie polski wojownik zrobił sobie krótkie wolne, ale teraz opublikował w mediach społecznościowych nagranie wideo, w którym zdradził, że już powrócił do regularnych treningów. Na powrót do oktagonu i kolejną walkę Błachowicza będzie jednak trzeba trochę poczekać, gdyż w najbliższym czasie czeka go kolejna przerwa od zajęć, tym razem z powodów zdrowotnych. Ze słów sportowca nie wynika, by chodziło o poważną kontuzję, ale i tak czeka go zabieg chirurgiczny.