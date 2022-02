Zaledwie dwa tygodnie temu, na gali High League 2 w Krakowie, Kwieciński stoczył kickboxerski pojedynek z Denisem Załęckim. W tym pojedynku przyjął sporo ciosów, ale pokazał ogromną wolę walki i dotrwał do końca. Przegrał jednak jednogłośną decyzją sędziów.

Szybko się jednak zregenerował i już w sobotę stoczył kolejny pojedynek. I to od razu przeciwko dwóm rywalom na raz.



Na gali Prime Show MMA Kwieciński mierzył się jednocześnie z duetem "Lasik" i "Pazik". Walka odbyła się na zasadach K1.



Alan Kwieciński pokonał znokautował dwóch rywali w jednej walce!

Kwieciński świetnie czuje się w kickboxingu. To jego bazowy styl i udowodnił to w tym pojedynku. Jego rywale nie mieli pojęcia o technice. Kwieciński robił, co chciał.



Rywale sporo razy leżeli. Już w pierwszej rundzie byli liczeni dwukrotnie. Dotrwali do końca pierwszej rundy, ale do drugiej wyszedł tylko "Pazik". Sam nie miał jednak najmniejszych szans i Kwieciński wygrał przed czasem.

Po walce Kwieciński zapowiedział wyrównanie rachunków z Mateuszem Murańskim i wyzwał go do walki. "Młody Muran" też będzie walczył na Prime Show MMA. Zmierzy się z włodarzem organizacji Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.