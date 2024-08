Polski as minuty po przegranej z Ukraińcem o medal ujawnia ogromny skandal

- Szkoda, szkoda... Teraz na gorąco jest mi przykro, ale myślę, że za niedługo będę mógł być szczęśliwym sportowcem i człowiekiem. Bo myślę, że godnie reprezentowałem siebie, swoją rodzinę, swój klub i całą Polskę - mówił 31-letni zawodnik klubu Olimpijczyk Radom, a ja nawiązałem do naszej rozmowy odbytej tuż po wygranym dzisiaj repasażu, który dał naszego zawodnikowi przepustkę do walki o brązowy medal. Kułynycz zapytany o płaczącego chwilę wcześniej przeciwnika z Kolumbii Carlosa Munoza, odparł iż ma nadzieję, że po walce o brąz on przyjdzie do nas ze łzami szczęścia...

