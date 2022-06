Polsat Boxing Promotions 8. Wyniki ważenia

Na gali Polsat Boxing Promotions 8 fani zobaczą sześć pojedynków zawodowych. Kartę walk otwierają trzy 6-rundowe zestawienia z udziałem zdolnych pięściarzy młodego pokolenia. Jako pierwszy między linami zamelduje się niepokonany Konrad Kozłowski, który o swoje szóste zawodowe zwycięstwo zmierzy się z Nikolasem Dzurnakiem. Walka odbędzie się w umownym limicie do 71,5 kilograma. Polak na ważeniu osiągnął wynik 70,65 kg, a Czech 71,05 kg. W drugiej walce sobotniej gali PBP 8 Aleksander Bereżewski zmierzy się z innym z braci Dzurnaków - Kristianem. Polak mierzący w szósty zawodowy triumf, na wagę wniósł 67,45 kg, a Czech 68,5 kg. Starcie odbędzie się w umownym limicie do 68,500 kilograma. W kategorii super lekkiej (63, 5kg) boksować będą z kolei Bartłomiej Przybyła i Santiago Garces. Podczas ceremonii ważenia zarówno Polak, jak i Kolumbijczyk osiągnęli wynik 64,1 kg, ale między linami na pewno nie będą tak zgodni.

Polsat Boxing Promotions 8 w Toruniu. Karta walk

Czwarta walka sobotniego wieczoru to starcie wagi półciężkiej, z uwzględnieniem jednego kilograma tolerancji, pomiędzy Pawłem "Furią" Czyżykiem oraz Jonathanem Cotteretem. Wagowy wynik Polaka to 78,7 kg, a Francuza 80,10. Tuż po nich do ringu w Arenie Toruń wejdą Radomir Obruśniak i Zsolt Osadan. Stawką pojedynku polsko-słowackiego będzie pas Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze lekkiej. Obydwaj jego uczestnicy zmieścili się w limicie wagowym wynoszącym 61,2 kg. Obruśniak wniósł na wagę 60,75 kg, a Osadan 61 kg. W walce wieczoru widowiskowo boksujący Ihosvany Garcia zmierzy się z doświadczonym i doskonale znanym na światowych ringach Ryno Liebenbergiem. Pięściarz z RPA w przeszłości krzyżował rękawice z gwiazdami światowego boksu i ma na koncie ponad 4 razy więcej walk od Garcii. Mieszkający i trenujący w Poznaniu Kubańczyk w przypadku zwycięstwa na pewno wiele zyska na rozpoznawalności. Na ceremonii ważenia Garcia osiągnął wynik 76,1 kg, a Liebenberg 76,15 kg. Limit kategorii super średniej, w której odbędzie się walka wynosi 76,2 kg.

W serwisie Biletyna.pl. trwa sprzedaż biletów na galę Polsat Boxing Promotions 8. Fani pięściarstwa, wydarzenia ringowe w Arenie Toruń będą mogą śledzić także przed telewizorami. Transmisja ruszy o godzinie 18:30 w Polsacie Sport i Polsacie Sport Fight, a od 20:00 dostępna będzie także w Super Polsacie. Pojedynki skomentują Łukasz "Juras" Jurkowski i Przemysław Saleta. Za studio oraz wywiady odpowiadać będzie Igor Marczak. Wśród jego gości, oprócz uczestników sobotnich walk, pojawią się także między innymi prezes i wiceprezes Polsat Boxing Promotions - Emil Jędrzejewski oraz Fiodor Łapin, a także pięściarz PBP Konrad Kaczmarkiewicz.