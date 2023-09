Polka o krok od medalu mistrzostw świata. Wywalczyła jednak coś cennego

Nie ma medalu, ale za to jest pierwsza kwalifikacja olimpijska dla Polski na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Anhelina Łysak, startująca w kategorii do 57 kilogramów, walczyła o to, by stanąć na podium mistrzostw świata w zapasach, jakie odbywają się w Belgradzie. Przegrała jednak w pojedynku o trzecie miejsce. W dodatkowej walce, której stawką była olimpijska kwalifikacja, była jednak lepsza.