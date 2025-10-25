Polak robił, co mógł. Rywal był wycieńczony. O wszystkim zdecydowali sędziowie

Dzięki świetnym występom w federacji FEN Mateusz Rębecki zapracował sobie na transfer do UFC. Pierwszą walkę w największej organizacji MMA świata stoczył na początku 2023 roku. Wówczas pokonał Amerykanina Nicka Fiore'a po jednogłośnej decyzji sędziów.

Następnie Polak odniósł dwa kolejne zwycięstwa z rzędu. Potem przegrał z Brazylijczykiem Carlosem Diego Ferreirą, pokonał Myktybeka Orolbaia i poległ przeciwko Chrisowi Duncanowi.

Rębecki nie dał rady. Porażka na gali UFC

W sobotę 25 października Rębecki stoczył siódmą walkę w UFC, w wadze lekkiej. Jego przeciwnikiem był Ludovit Klein. Pierwsza runda była dosyć wyrównana, jednak to Słowak częściej zaznaczał swoją aktywność w oktagonie, jego uderzenia były precyzyjniejsze.

Druga odsłona przebiegła już pod dyktando rywala Polaka. To spowodowało, że na twarzy 33-latka pojawiły się liczne rozcięcia. Nasz rodak próbował sprowadzić starcie do parteru, jednak przeciwnik skutecznie odpierał jego ataki.

Przełomowa była trzecia runda. W niej Mateusz Rębecki w końcu pokazał się z dobrej strony. Przede wszystkim dzięki dominacji w parterze. Przez moment chciał nawet założyć krucyfiks. Gdyby 33-latek miał nieco więcej czasu, być może zakończyłby starcie nokautem.

Niestety tak się nie stało. Zabił ostatni gong, a po nim przyszedł czas na werdykt. Ostatecznie Rębecki przegrał po niejednogłośnej decyzji sędziów. To jego druga z rzędu porażka w UFC. Oznacza to, że bilans Polaka wynosi aktualnie cztery zwycięstwa i trzy porażki.