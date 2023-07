Polacy tracą kolejną wielką imprezę. Rosjanie mogą triumfować

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) mistrzostwa świata do lat 20, które w sierpniu miały odbyć się w Polsce, zostają przeniesione do Ammanu. Wszystko z powodu faktu, że nasz kraj nie wydaje wiz dla rosyjskich sportowców, przez co ci nie mogliby wziąć udział w imprezie.