Pierwsza taka walka w historii KSW! Wszystko dla Różalskiego

Marcin Różalski wrócił do KSW po pięciu latach przerwy. Po raz ostatni zawodnik z Płocka walczył podczas gali KSW 39, kiedy to zdobył mistrzowski pas wagi ciężkiej. Po tym sukcesie zdecydował się jednak odwiesić rękawice na kołek, tracąc tym samym tytuł. Teraz 43-letni już "Różal" powrócił, a jego rywalem podczas KSW 71 był Holender Errol Zimmerman.

KSW 71: Różalski - Zimmerman

To bardzo doświadczony fighter, specjalizujący się w kick-boxingu. W tej dyscyplinie stoczył ponad sto zawodowych walk. Włodarze KSW postanowili zmienić nienaruszalną dotychczas zasadę i dopuścili do walki w formule innej niż MMA. Polak i Holender zawalczyli mianowicie na zasadach K1. To oznacza, że walka nie mogła być sprowadzona do parteru. Zawodnicy mieli do dyspozycji ciosy pięściami, a także kopnięcia.

Marcin Różalski pojawił się w oktagonie w akompaniamencie utworu Zbigniewa Wodeckiego - "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Piosenka pasowała jak ulał - "Różal" przyznał bowiem, że przez ostatnie pięć lat zdążył stęsknić się za KSW.

Walka rozpoczęła się dobrze dla polskiego zawodnika. W pierwszej minucie Holender upadł na deski, ale szybko się podniósł. Później to samo przytrafiło się także Różalskiemu. Wraz z upływem kolejnych sekund Zimmerman przejmował inicjatywę. Kilkukrotnie trafił rywala kolanami i zepchnął go do głębokiej defensywy. Różalski starał się trzymać gardę wysoko i oszczędzać energię. W końcówce 43-latek z Płocka przyjął jeszcze mocy cios na udo, który poskutkował intensywnym bólem w nodze Polaka.

KSW 71: Marcin Różalski przegrał po powrocie do oktagonu

Różalski dobrze zaczął drugą rundę, ale zanim minęła pierwsza minuta, Holender znów obalił Polaka. Ponownie zadziałała kombinacja kolano-ręka, z którą nie potrafił poradzić sobie Różalski.

Płocczanin upadł na deski, a jako że było to czwarte obalenie w tej walce, została ona - zgodnie z zasadami - zakończona przez sędziego. Powrót "Różala" do KSW po pięciu latach nie wyszedł najlepiej. Holender wygrał zasłużenie, a Polak musiał pogodzić się z porażką.

Jakub Żelepień, Interia