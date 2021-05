Dwa mistrzostwa świata i dziewięć tytułów mistrzyni Polski. Oto dorobek Emilii Czerwińskiej, która już wkrótce może spróbować swoich sił w MMA. Piękna sportsmenka oznajmiła fanom, że jej celem jest KSW.

Emilia Czerwińska na swoim koncie ma całe pasmo sukcesów. W jej dorobku jest między innymi dwukrotny tytuł mistrzyni świata w K1 oraz dziewięciokrotne mistrzostwo Polski.

Okazuje się, że teraz wojowniczka chce spróbować swoich sił w federacji KSW. Jej marzeniem jest zdobycie upragnionego kontraktu.

Bez pracy nie byłoby szans na osiągnięcie celu, dlatego piękna Polka już rozpoczęła przygotowania do walk w formule MMA.

Czerwińska jest gotowa na kontrakt z KSW

"Jako kilkukrotna mistrzyni świat w K1 nadszedł czas na nowe wyzwania! Widziałam, że Tomasz Sarara podpisał kontrakt z KSW! Nie ukrywam, że również jestem gotowa na to by spróbować sił w jednej z najlepszych organizacji MMA na świecie! Co wy na to?" - napisała w mediach społecznościowych Czerwińska.

Sportsmenka jest już zresztą popularna w mediach społecznościowych. Jej profil śledzi kilkanaście tysięcy fanów. Czerwińska chętnie publikuje zdjęcia z walk i życia prywatnego. Zdarzają się też efekty sesji zdjęciowych.

Czy kolejna wojowniczka dołączy do grona pań w organizacji KSW? Przekonamy się o tym już wkrótce. Być może za niedługo Emila Czerwińska dołączy do grona między innymi Karoliny Owczarz i Aleksandry Roli.

