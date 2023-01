Phil Baroni podejrzany o zamordowanie partnerki. Na jaw wychodzą szczegóły

Phil Baroni to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników sportów walki w Stanach Zjednoczonych. Amerykanin występował m.in. w UFC, Pride i Strikeforce . 46-latek choć zakończył już sportową karierę , nadal cieszył się popularnością wśród kibiców. Nic dziwnego, że wiadomość, która dotarła do nas z Meksyku mocno wstrząsnęła fanami Baroniego.

Jak podaje dziennik "Tribuna De La Bahia", policja w San Pancho w Meksyku zatrzymała Phila Baroniego z podejrzeniem popełnienia morderstwa . Weteran organizacji UFC miał według funkcjonariuszy zamordować swoją partnerkę , gdy dowiedział się, że zdradziła go z innym mężczyzną. Na jaw wychodzą kolejne szczegóły.

Były gwiazdor UFC aresztowany. Policja podejrzewa go o zamordowanie partnerki

Według informacji przekazanych przez zagraniczne media, do tragicznego zdarzenia doszło w pokoju hotelowym. Partnerka Baroniego miała przyznać się do zdrady ukochanego z innym mężczyzną. Emerytowany sportowiec dość emocjonalnie zareagował na te wieści. Jak donoszą dziennikarze “Tribuna De La Bahia", para wdała się w dyskusję, podczas której mężczyzna pchnął nagą kobietę z całych sił do kabiny prysznicowej. Ta uderzyła się dwukrotnie w głowę i zmarła w przeciągu kilku minut.