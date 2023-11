Od lat jest fanką sportów walki. Teraz zadebiutuje w ringu

Terezie Garbaczewska już od długiego czasu robi furorę w mediach społecznościowych. 26-latka jest bowiem modelką, a efektami swojej pracy, a więc fotkami z sesji zdjęciowych, chętnie chwali się w social mediach. Kobieta chętnie bierze także udział w konkursach piękności. W ubiegłym roku dotarła do finału wyborów Miss Fitness, w tym roku natomiast wzięła udział w wyborach Miss Czech , odpadła jednak na etapie półfinałów.

Modeling jednak, warto zaznaczyć, to nie jedyna pasja kobiety. Jest ona bowiem wielką fanką... sportów walki. W przeszłości młoda modelka stoczyła już kilka amatorskich walk. Brała także udział w popularnym czeskim reality show "I am Fighter", w którym dotarła aż do finału. Tam musiała jednak uznać wyższość znanej czeskiej celebrytki, Natalii Trikalovej, z którą przegrała na punkty.