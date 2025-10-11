O której walka Gamrot - Oliveria? Gdzie oglądać? [UFC, TRANSMISJA NA ŻYWO]

Walka wieczoru Mateusz Gamrot - Charles Olveira na gali UFC: Rio powinna odbyć się około godziny 3:30 w nocy z soboty (11 października) na niedzielę (12 października). Transmisję na żywo z gali, w trakcie której zobaczymy również Karolinę Kowalkiewicz-Zaborowską, będzie można oglądać już od 22:00 na kanale Polsatu Sport 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa z pojedynku Gamrot - Oliveira na stronie Interii Sport.

Mateusz Gamrot - Charles Oliveira. O której godzinie walka? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Matusz Gamrot wystąpi na gali UFC: Rio w zastępstwie za kontuzjowanego Rafaela Fizieva i zmierzy się w walce wieczoru z Charlesem Oliveirą. Dla polskiego zawodnika ten pojedynek może otworzyć drzwi do rozgrywki o najwyższe laury w wadze lekkiej, do których puka od kilku już lat, a także dać awans w rankingu do TOP 5. Warunkiem jest jednak pokonanie Brazylijczyka na jego terenie.

Dla Gamrota to może być jedna z najważniejszych walk w jego karierze. Do tej pory w oktagonie UFC stoczył 11 walk, z czego osiem z nich wygrał, a trzy przegrał. Ostatnia miała miejsce w maju bieżącego roku - Polak pokonał wtedy Ludovita Kleina. Natomiast w ostatnich pięciu pojedynkach Polak odniósł cztery zwycięstwa i doznał tylko jednej porażki z Danem Hookerem niejednogłośną decyzją sędziów.

Charles Oliveira za to walczy, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Ostatnie pojedynki kończyły się dla niego bardzo różnie. W ostatnich pięciu walkach wygrał tylko dwukrotnie i doznał trzech porażek, ostatniej w czerwcu tego roku, gdy został znokautowany przez Gruzina Ilię Topurię.

UFC: Rio [KARTA WALK]

Walka wieczoru

70,3 kg - Charles Oliveira (35-11) vs. Mateusz Gamrot (25-3, 1 NC)

Karta główna

61,2 kg - Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs Montel Jackson (15-2)

120,2 kg - Jhonata Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

77,1 kg - Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Alvarez (22-3)

65,8 kg - Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Ofli (11-4-1)

65,8 kg - Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

Karta wstępna

56,7 kg - Lucas Rocha (17-2) vs Stewart Nicoll (8-1)

120,2 kg - Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

52,2 kg - Julia Polastri (13-5) vs Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska (16-9)

61,2 kg - Irina Alekseeva (5-3) vs Beatriz Mesquita (5-0)

120,2 kg - Valter Walker (14-1) vs Mohammed Usman (11-4)

56,7 kg - Jafel Filho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

61,2 kg - Luan Lacerda (12-3) vs Saimon Oliveira (18-6)

