O której FAME MMA 27? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PPV]

Aleksy Kiełbasa

Już w sobotę 6 września odbędzie się gala FAME MMA 27. Bez wątpienia największe zainteresowanie budzi walka Tomasza Adamka z Robertem Soldiciem. O której gala FAME MMA 27? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, PPV. Karta walk. Relacja tekstowa oraz wyniki na stronie Interii Sport.

Gala FAME MMA 27 odbędzie się 6 września o godzinie 19:30 w PreZero Arenie w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV na stronie famemma.tv. Cena pakietu basic to 49,99 zł, a pakietu premium 59,99 zł. Relacja tekstowa i wyniki w Interii Sport od godziny 20:00.

FAME MMA 27. Karta walk. Pojedynek Tomasza Adamka. Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, PPV]

Na gali FAME MMA 27 dojdzie do dziewięciu pojedynków. Main eventem wydarzenia będzie walka o pas WBC Tomasza Adamka z Roberto "Robocopem" Soldiciem w formule bokserskiej. W pojedynku przewidziano osiem rund po trzy minuty. Dla "Górala" będzie to już czwarte starcie w oktagonie. Wszystkie trzy dotychczas wygrał. W debiucie pokonał przez TKO Mameda Chalidowa, który doznał kontuzji ręki w trzeciej rundzie, a kolejne w kolejnych dwóch pojedynkach triumfował przez jednogłośną decyzję sędziów.

Pojedynkiem, który przyciąga nie mniejszą uwagę, jest walka legendy KSW, czyli Michała Materli z Dawidem Załęckim. Walka także odbędzie się w formule bokserskiej na małe rękawice, trzy rundy po trzy minuty. W jednym ze starć do oktagonu wejdą panie. Lexy "LEXY" Chaplin stanie do walki z Klaudią "SHEEYĄ" Kołodziejczyk w formule kickbokserskiej. W klatce zobaczymy także Marcina "Cesarza" Najmana, a jego przeciwnikiem będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński.

Igor Szarek
