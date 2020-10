Nowy format sportów walki. Gala GENESIS w PPV w Cyfrowym Polsacie i IPLI

W Cyfrowym Polsacie i IPLI ruszyła sprzedaż nowego formatu – GENESIS, w którym zawodnicy będą ze sobą walczyć na gołe pięści. Gala odbędzie się w piątek, 23 października br., a w walce wieczoru wystąpi były mistrz KSW i jedna z największych gwiazd sportów walki w Polsce – Marcin „Różal” Różalski. Jego przeciwnikiem będzie były mistrz UFC – Josh Barnett. Cena realizowanego wyłącznie w systemie "pay-per-view" (PPV) wydarzenia to 40 zł. Będzie je można obejrzeć na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT oraz na urządzeniach mobilnych.

Już za chwilę będziemy mogli obejrzeć nowy projekt produkowany przez Federację KSW, jakim będzie gala Genesis, podczas której zawodnicy będą walczyć na gołe pięści. W walce wieczoru wystąpi prawdziwa legenda sportów walki w Polsce - Marcin "Różal" Różalski. Związany całe życie z walką "Różal", po dwóch latach od ostatniego boju postanowił spróbować swoich sił w zdobywającym coraz większą popularność na całym świecie nowym formacie. Jego przeciwnikiem będzie były mistrz UFC, weteran Pride, Strikeforce i Pancrase - Josh "The Warmaster" Barnett, mający na swoim koncie ponad 40 walk MMA i osiągnięcia, którymi można by obdzielić kilku zawodników. Pojedynek odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty w formule boksu na gołe pięści z możliwością używania uderzeń łokciami.

23 października na gali Genesis wystąpią także zawodnicy znani z największych gal MMA w Polsce, m.in.: Gracjan "Terminator" Szadziński, Rafał "Kijana" Kijańczuk i Aleksandra Rola oraz utytułowani reprezentanci sportów uderzanych, m.in. Bartosz Batra, Michał "Matrix" Królik i Monika Porażyńska.

Start dostępnego wyłącznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20.00.

Jak zamówić galę Genesis w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów:

· przez SMS o treści: numer karty dekodera.WALKA wysłany na nr 7043,

· w internetowym Centrum Obsługi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,

· w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta: 801 00 50 50,

· w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mogą skorzystać z dogodnych form płatności:

· portmonetki, gdzie opłata za PPV zostanie doliczona do najbliższego rachunku za usługi Cyfrowego Polsatu (forma niedostępna dla usługi telewizji internetowej w modelu prepaid),

· przedpłaty realizowanej z wolnych środków zgromadzonych na koncie abonenckim,

· e-płatności.

Jak obejrzeć galę Genesis w IPLI?

Odbywającą się wyłącznie w systemie PPV galę Genesis, na żywo i w Full HD, będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA - na www.ipla.pl oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników z terytorium Polski w cenie 40 zł. Zamówienia można składać na stronie IPLA, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą lub przelewem.

Karta walk

120 kg: Marcin Różalski vs Josh Barnett

65 kg: Bartosz Batra vs Michał Królik

80 kg: Vaso Bakočević vs Dariusz Rutkiewicz

73 kg: Gracjan Szadziński vs Ján Široký

57 kg: Aleksandra Rola vs Monika Porażyńska

120 kg: Rafał Kijańczuk vs Marcin Wasilewski

72 kg: TBA vs TBA