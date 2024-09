Nowe wyzwanie Cezarego Oleksiejczuka na FEN 56. "Zaryzykuję". WIDEO

​Cezary Oleksiejczuk (13-3, 6 KO, 2 Sub) przedłużył niedawno kontrakt z Fight Exclusive Night. Najbliższą walkę stoczy on na gali FEN 56 we Wrocławiu w nowej kategorii wagowej (do 84 kg) z Brazylijczykiem Rafaelem Celestino. - W kategorii 77 kg miałem pasmo 10 zwycięstw i ciężko było mi się dostać nawet do Contendera. Zaryzykuję, pójdę w 84 kg. Mam nadzieję, że to będzie słuszna droga i dobra decyzja, a po 2-3 zwycięstwach będę znów pukał tam, gdzie celuję - powiedział w magazynie Koloseum Oleksiejczuk.