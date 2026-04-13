Niesamowity nokaut Polaka podbija internet. Wielki sukces w dalekiej Azji

Antoni Sokołowski jeszcze przed zawodami był kandydatem do medalu mistrzostw świata juniorów w takewondo olimpijskim w Taszkiencie w kategorii do 55 kilogramów. Polak dwukrotnie bowiem triumfował w zawodach Pucharu Świata.

Swoją znakomitą dyspozycję młody Polak potwierdził w Uzbekistanie. Tam bił rywali aż miło i dotarł do finału imprezy. Po drodze popisał się niesamowitym nokautem, który już teraz podbija internet.

Efektowny nokaut Polaka, filmik już podbija internet

Sokołowski, który jest zawodnikiem trenera Michała Łoniewskiego, byłego wybitnego zawodnika i olimpijczyka z Londynu (2012), pokonał kolejno: Filipińczyka Matta Rejhę Lavestre 2:0 (10:2, 11:0), Egipcjanina Yassina Amr Hassana 2:1 (4:7, 3:0, 11:5), Chińczyka Changyouna Chena 2:0 (5:5, 7:4).

W ćwierćfinale rywalem Polaka był Donggun Lee z Korei Południowej. W tej walce, przegrywając 5:10, Sokołowski odwrócił losy pojedynku efektownym nokautem z przeskoku, a filmik z tej akcji już podbija media społecznościowe.

Zobacz efektowny nokaut Sokołowskiego:

W półfinale nasz reprezentant wygrał z Abdurrahmanem Kilicem z Turcji 2:0 (5:4, 4:3). Dopiero w finale, po zaciętym pojedynku, uległ Irańczykowi Mohammadowi Khodaei 0:2 (3:7, 7:7).

Antoni Sokołowski (pierwszy od lewej) na podium MŚJ Facebook/taekwondo.wt.poland materiały prasowe

Antoni Sokołowski Facebook/taekwondo.wt.poland materiały prasowe

