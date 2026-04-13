Niesamowity nokaut Polaka podbija internet. Wielki sukces w dalekiej Azji

Tomasz Kalemba

Ten nokaut w wykonaniu zaledwie 17-letniego Antoniego Sokołowskiego już podbija internet. Właśnie w tak efektowny sposób Polak dotarł do finału mistrzostw świata juniorów w taekwondo olimpijskim, jakie są rozgrywane w dalekim Taszkiencie w Uzbekistanie. Zawodnik AZS AWF Warszawa z wyprawy wróci z tarczą.

Antoni Sokołowski w stroju do taekwondo, z biało-czerwoną flagą, srebrnym medalem i maskotką w Taszkiencie
Antoni SokołowskiFacebook/taekwondo.wt.polandmateriały prasowe

Antoni Sokołowski jeszcze przed zawodami był kandydatem do medalu mistrzostw świata juniorów w takewondo olimpijskim w Taszkiencie w kategorii do 55 kilogramów. Polak dwukrotnie bowiem triumfował w zawodach Pucharu Świata.

Swoją znakomitą dyspozycję młody Polak potwierdził w Uzbekistanie. Tam bił rywali aż miło i dotarł do finału imprezy. Po drodze popisał się niesamowitym nokautem, który już teraz podbija internet.

Efektowny nokaut Polaka, filmik już podbija internet

Sokołowski, który jest zawodnikiem trenera Michała Łoniewskiego, byłego wybitnego zawodnika i olimpijczyka z Londynu (2012), pokonał kolejno: Filipińczyka Matta Rejhę Lavestre 2:0 (10:2, 11:0), Egipcjanina Yassina Amr Hassana 2:1 (4:7, 3:0, 11:5), Chińczyka Changyouna Chena 2:0 (5:5, 7:4).

W ćwierćfinale rywalem Polaka był Donggun Lee z Korei Południowej. W tej walce, przegrywając 5:10, Sokołowski odwrócił losy pojedynku efektownym nokautem z przeskoku, a filmik z tej akcji już podbija media społecznościowe.

W półfinale nasz reprezentant wygrał z Abdurrahmanem Kilicem z Turcji 2:0 (5:4, 4:3). Dopiero w finale, po zaciętym pojedynku, uległ Irańczykowi Mohammadowi Khodaei 0:2 (3:7, 7:7).

Czterech młodych sportowców w strojach taekwondo stoi na podium z medalami na szyjach, każdy z nich trzyma maskotkę turniejową oraz upominki, a wyróżniają się flagami krajów zawieszonymi na ramionach, na tle fioletowej ścianki z logotypami mistrzostw i...
Antoni Sokołowski (pierwszy od lewej) na podium MŚJFacebook/taekwondo.wt.polandmateriały prasowe
grupa osób ubranych w czerwone dresy i trenerzy pozuje na hali sportowej przy zawodniku w białym stroju taekwondo, który trzyma medal; w tle trybuny, banery oraz napis 'Welcome to Uzbekistan'
Antoni SokołowskiFacebook/taekwondo.wt.polandmateriały prasowe
