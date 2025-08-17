Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niecodzienne sceny po walce. Gwiazdor UFC zrobił show na konferencji. Prawdziwy hit internetu!

Michał Chmielewski

W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu w Chicago odbyła się gala UFC 319, podczas której Michał Oleksiejczuk znokautował Geralda Meerschaerta. Oprócz Polaka z wygranej cieszył się także Carlos Prates. Podczas konferencji prasowej Brazylijczyk zrobił coś, co raczej nie kojarzy się z profesjonalnym sportem. Jego zachowanie stało się hitem sieci.

Carlos Prates
Carlos PratesLouis GrasseNewspix.pl

"Od pierwszych sekund "Husarz" narzucił wysokie tempo i zamykał rywala na siatce. Meerschaert, znany przede wszystkim z gry parterowej, próbował szukać zejść do nóg, ale Oleksiejczuk świetnie bronił próby i agresywnie karał go kontrami. Później nastąpiła kluczowa wymiana w półdystansie, po której Polak trafił czysto, wstrząsnął Amerykaninem i ruszył z huraganową serią w parterze, zmuszając sędziego do przerwania starcia" - tak walkę Michała Oleksiejczuka z Geraldem Meerschaertem opisywał Adam Lewicki z Interii Sport.

W trakcie gali UFC 319 w Chicago byliśmy również świadkami pojedynku Carlosa Pratesa z Geoffem Nealem w wadze półśredniej. Starcie to rozpoczęło się około godz. 4:00 rano polskiego czasu.

Niebywałe sceny na konferencji UFC. Zwycięzca... odpalił papierosa

Walka zakończyła się pod koniec pierwszej rundy. Wtedy to Prates - niemal równo z gongiem - znokautował przeciwnika efektownym uderzeniem z łokcia po obrocie. Amerykanin momentalnie padł na deski, a sędzia zakończył pojedynek.

Niedługo później Brazylijczyk zawitał na konferencji prasowej. Podczas spotkania z dziennikarzami nagle w jego ustach pojawił się... papieros. Carlos Prates, jak gdyby nigdy nic, relaksował się z fajką w obecności ekspertów, odpowiadając jednocześnie na pytania.

Kto tutaj pali?!
pytał z uśmiechem na twarzy Dana White, szef UFC.

- Jak to jest zapalić papierosa po takim nokaucie, Carlos? - usłyszał Brazylijczyk. - Niesamowicie - odpowiedział zawodnik UFC, zaciągając się dymem. W mediach społecznościowych możemy znaleźć mnóstwo filmików z udziałem 32-latka, które generują dziesiątki tysięcy wyświetleń. Było to 22. zwycięstwo Pratesa w karierze.

Dwóch zawodników MMA walczy w oktagonie, jeden z nich z rozbudowanym tatuażem na plecach, obaj są w gotowej pozycji obronnej, otoczeni siatką klatki, dynamiczna atmosfera podkreślona oświetleniem areny.
Carlos PratesLouis GrasseNewspix.pl
Carlos Prates
Carlos PratesLouis GrasseNewspix.pl
Dwóch zawodników MMA podczas pojedynku w oktagonie, jeden z nich kopie drugiego w głowę, walka odbywa się pod nadzorem sędziego, wokół wyraźna klatka ringu.
Carlos PratesLouis GrasseNewspix.pl

