Nie żyje Jakub Szymski. Zapaśnik miał 15 lat. "Pustka, której nic nie wypełni"

Bieżanowianka Kraków poinformowała o tragicznej śmierci swojego zapaśnika Jakuba Szymskiego. Sportowiec miał zaledwie 15 lat, był wicemistrzem Polski U-14. "Każdy, kto miał okazję go poznać, zapamięta jego uśmiech, determinację i serce, które wkładał we wszystko, co robił" - napisał klub we wzruszającym pożegnaniu.

Smutne wieści dobiegły z Krakowa. Tamtejsza Bieżanowianka poinformowała o tragicznej śmierci Jakuba Szymskiego, 15-letniego zapaśnika tego klubu. Nie podała więcej szczegółów. Młody sportowiec był wicemistrzem naszego kraju w kategorii do lat 14.

"Odszedł od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni [...] Był nie tylko niezwykle utalentowanym i pracowitym zawodnikiem, [...] ale przede wszystkim wspaniałym, skromnym i pełnym pasji człowiekiem. Każdy, kto miał okazję go poznać, zapamięta jego uśmiech, determinację i serce, które wkładał we wszystko, co robił" - czytamy w poście klubu na Facebooku.

Bieżanowianka przekazała kondolencje rodzinie, bliskim oraz całej społeczności zapaśniczej. Wielu użytkowników wspomnianego portalu społecznościowego złożyło już wyrazy współczucia w komentarzach.

Okoliczności śmierci 15-latka nie są znane.

