Smutne wieści dobiegły z Krakowa. Tamtejsza Bieżanowianka poinformowała o tragicznej śmierci Jakuba Szymskiego , 15-letniego zapaśnika tego klubu. Nie podała więcej szczegółów. Młody sportowiec był wicemistrzem naszego kraju w kategorii do lat 14.

"Odszedł od nas w tak młodym wieku, pozostawiając po sobie pustkę, której nic nie wypełni [...] Był nie tylko niezwykle utalentowanym i pracowitym zawodnikiem, [...] ale przede wszystkim wspaniałym, skromnym i pełnym pasji człowiekiem. Każdy, kto miał okazję go poznać, zapamięta jego uśmiech, determinację i serce, które wkładał we wszystko, co robił" - czytamy w poście klubu na Facebooku.