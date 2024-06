Nie żyje gwiazda polskiego sportu. Żegnaj, "Kruszyno"

- W Atlancie o wejście do finału walczyłam z Kubanką Estellą Rodriguez Villanuevą. To ona zagrodziła mi drogę do finału. Jeszcze na igrzyskach okazało się, że została przyłapana na stosowaniu furosemidu, który znajdował się wówczas na liście leków zabronionych przez MKOl. To był środek moczopędny, więc można było przypuszczać, że "płukała się" po dopingu. To była taka nasza spekulacja. Protest wystosowali wówczas polscy działacze. Poparła go światowa i europejska federacja, ale MKOl był nieugięty. Po wyjaśnieniach Kubankę ukarano jedynie upomnieniem - wspominała kiedyś Maksymow w rozmowie ze mną.